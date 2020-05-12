Alanyaspor sabah antrenmanını tamamladı Aytemiz Alanyaspor lig hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor lig hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan futbolcular, saat 09.30 ve 10.30'da başlayan idmanda kondisyon koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan futbolcular, saat 09.30 ve 10.30'da başlayan idmanda kondisyon koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı. Alanyasporlu futbolcular çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00'de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

- Antalya - Antalya Kaynak: DHA