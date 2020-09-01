Alanyaspor rakibi belli oldu mu? Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Aytemiz Alanyaspor'un rakibi kim oldu? UEAF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Alanyaspor'un kura çekimi sonrası sporseverleri Alanyaspor rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi mi? Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Aytemiz Alanyaspor rakibi belli oldu mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Alanyaspor'ın da UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi kura çekimi sonucunda belli oldu. Peki, Alanyaspor'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? AytemizAlanyaspor'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Alanyaspor rakibi belli oldu mu? Alanyaspor rakibi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları! ALANYASPOR'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM? Aytemiz Alanyaspor Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.