Alanyaspor, Mesut Bakkal ile Sözleşme Yeniledi

Alanyaspor Yönetim Kurulu, mevcut Teknik Direktör Mesut Bakkal ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Yönetim Kurulu, mevcut Teknik Direktör Mesut Bakkal ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte yapılan imza törenine, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile daha önce Ankara'da prensip anlaşması yaptıklarını ve bugün resmi sözleşmeye imza attıklarını söyledi. Anlaşmanın Alanyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Biz hocamızdan memnunuz, inşallah o da bizden memnundur. 2018-2019 sezonunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni sezonda Aytemiz Alanyasporumuz hak ettiği yerlere gelecektir. Camiamıza tekrar hayırlı olsun" dedi.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI KOLAY OLMUYOR"

Transfer çalışmaları hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine ise Çavuşoğlu, "Transfer çalışmaları kolay olmuyor. Tabii ki düşündüğümüz, planımızda olan futbolcular var ama henüz netleşen bir şey yok. Netleştiği zaman zaten ilk sizlerle paylaşacağız. Ulusal basında ve her yerde yazılan çok fazla şey var. Bu mevsimde transferin olma dönemi, hareketlilik dönemi. Her haber doğru çıkacak diye bir şey yok. Gerçeği yansıtmayan çok haber çıkıyor. Bizim bunlara ayıracak vaktimiz de zamanımız da yok. Bunlar olağan şeyler. Şuanda transfer ettiğimiz bir futbolcu yok. Bugün en büyük transferimiz, Mesut Bakkal hocamız. Futbolcularla alakalı da, hocamızın da bilgisi doğrultusunda transfer komitemiz belirli futbolcularla görüşmesini sürdürüyor. İnşallah netleşince sizlerle yine imza töreninde paylaşacağız" diye konuştu.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Teknik Direktör Mesut Bakkal ise şöyle konuştu:

"Öncelikle başkanıma ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir camia, alıştığım bir camia. Burada olmaktan dolayı hakikaten çok mutluyum. Tekrar çalışmak, tekrar büyük başarılara imza atmak ve bu takımı daha yukarılara çekmek en büyük isteğim. Kızım bana 'Baba Alanya'da inanılmaz bir enerji var. Bunu ben de anlıyorum' dedi. Hakikaten mutlu olmak, bulunduğun yerde mutlu ve huzurlu olmak başarıyı getiriyor. İnşallah hep beraber geçen seneki sıkıntıları çekmeden rahat bir ortam ve rahat bir lig geçirmek en büyük dileğim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Hem camiaya, hem bana, hem de Alanyaspor camiasına, taraftarlarına tekrar hayırlı olsun. İnşallah hep beraber iyi bir sezon geçiririz."

Konuşmaların ardından Bakkal, kendisini bir yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.