Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erdinç Sözer
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer'in açıklamaları ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 1-1 berabere tamamlandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer'in açıklamaları ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 1-1 berabere tamamlandı.Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer maç sonunda açıklamalarda bulundu.