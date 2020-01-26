Alanyaspor, Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak
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Alanyaspor, Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle kulüpler tribün gelirlerini bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştırırken son olarak Aytemiz Alanyaspor'da 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.

26.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:44
Alanyaspor, Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

'da meydana gelen deprem nedeniyle kulüpler tribün gelirlerini bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştırırken son olarak Aytemiz Alanyaspor'da 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.


Süper Lig'in 20'nci haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmanın bilet gelirlerini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak. Alanyaspor'un bu kararının ardından sosyal medyada çok sayıda vatandaş Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na tebrik mesajları atarak karara destek verdiklerini söylediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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