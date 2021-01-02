Alanyaspor - M.Başakşehir maçı saat kaçta? Alanyaspor - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Antalya'da oynanacak.

Merakla beklenen ve Antalya'da oynanacak Alanyaspor - M.Başakşehir maçı saat kaçta? Alanyaspor - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-M.Başakşehir Maçı 02 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Alanyaspor-M.Başakşehir Maçı 16:00'de başlayacak.

ALANYASPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.