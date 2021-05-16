Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı

A. Alanyaspor, bu sezon oynadığı 40 maçta 60 puan elde ederek ligi 7. sırada tamamladı.

A. Alanyaspor, bu sezon oynadığı 40 maçta 60 puan elde ederek ligi 7. sırada tamamladı.

Son maçta küme düşen Ankaragücü'ne dün konuk olan Akdeniz ekibi, rakibini Davidson'un attığı tek golle devirip 60 puanla ligi tamamladı. Lig'in ilk yarısında başarılı grafik sergileyen turuncu yeşilli ekip, bu performansını ikinci yarı gösteremedi. Alanyaspor, ligdeki 40 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Kalesinde 45 gol gören Alanyaspor, rakip ağlara ise 58 kez attığı gollerle havalandırdı. Akdeniz ekibi, sahasındaki karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, dış sahadaki maçlar da ise 5 galibiyet, 5 beraberlik 10 mağlubiyet elde etti.

Takımın başına gelen Çağdaş Atan'ın yönetimde başarılı grafikler çizen Alanyaspor, ilk yarıyı 5. bitirdi. Turuncu-yeşilli ekip, bu başarasını ise ikinci yarıda göstermeyerek ilk 5 hedefinin gerisinde kaldı.

En çok takıma katkı 10 golle Davidson'dan geldi

Oynanan 40 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 10 kez havalandırırken, Babacar 8, devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas 7, Mustafa 7 ve Bareiro 5 kez topu rakiplerinin ağlarına göndererek takıma en çok katkı sağlayan futbolcular oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı