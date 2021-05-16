Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı

Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A. Alanyaspor, bu sezon oynadığı 40 maçta 60 puan elde ederek ligi 7. sırada tamamladı.

A. Alanyaspor, bu sezon oynadığı 40 maçta 60 puan elde ederek ligi 7. sırada tamamladı.

Son maçta küme düşen Ankaragücü'ne dün konuk olan Akdeniz ekibi, rakibini Davidson'un attığı tek golle devirip 60 puanla ligi tamamladı. Lig'in ilk yarısında başarılı grafik sergileyen turuncu yeşilli ekip, bu performansını ikinci yarı gösteremedi. Alanyaspor, ligdeki 40 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Kalesinde 45 gol gören Alanyaspor, rakip ağlara ise 58 kez attığı gollerle havalandırdı. Akdeniz ekibi, sahasındaki karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, dış sahadaki maçlar da ise 5 galibiyet, 5 beraberlik 10 mağlubiyet elde etti.

Takımın başına gelen Çağdaş Atan'ın yönetimde başarılı grafikler çizen Alanyaspor, ilk yarıyı 5. bitirdi. Turuncu-yeşilli ekip, bu başarasını ise ikinci yarıda göstermeyerek ilk 5 hedefinin gerisinde kaldı.

En çok takıma katkı 10 golle Davidson'dan geldi

Oynanan 40 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 10 kez havalandırırken, Babacar 8, devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas 7, Mustafa 7 ve Bareiro 5 kez topu rakiplerinin ağlarına göndererek takıma en çok katkı sağlayan futbolcular oldu. - ANTALYA

Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı
Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı
Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı
Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu
Son Dakika: Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Lale Karabıyık Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cansu Dere Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanyaspor ligi 7. sırada tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 14:13:34. #1.14#

title