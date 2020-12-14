Alanyaspor liderliği perçinledi
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Alanyaspor liderliği perçinledi

14.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:56
Alanyaspor liderliği perçinledi

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek puanını 26'ya yükselten Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek puanını 26'ya yükselten Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, ligde liderliğini sürdürdü. Beş sezondur Süper Lig'de yarışan turuncu-yeşilli ekip, bu sezon başarılı bir grafik sergileyerek ligde lider olarak ilerliyor.

Takımın başına gelen Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir grafik çizen Alanyaspor, 12 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Oynanan 12 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 6 kez havalandırırken, Bakasetas 4, Adam Bareiro 3, Babacar 3, Cauker 2, Mustafa Pektemek, Berkan, Salih ve Moubandje de 1'er kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi.

BU HAFTA DA LİDER ALANYASPOR

2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaparak oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 2, beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi 26 puanla haftayı zirvede tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü sahasında Adanaspor'u ağırlayacak olan turuncu-yeşilli ekip, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

(İHA)

Alanyaspor liderliği perçinledi
Alanyaspor liderliği perçinledi
Alanyaspor liderliği perçinledi
Alanyaspor liderliği perçinledi
Alanyaspor liderliği perçinledi
Alanyaspor liderliği perçinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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