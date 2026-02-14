Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 1 Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Ruan'ın 37. dakikada attığı golle Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı. Maçın detayları haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sol ayağıyla çektiği sert şutu kaleci son anda çıkardı.
23. dakikada Hagi'nin çektiği sert şut kaleciden sekti. Topu önünde bulunan Güven Yalçın'ın şutu üstten auta çıktı.
37. dakikada Hwang'a atılan pasta seken topu takip eden Ruan, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener
Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Olaigbe, Deniz Türüç, Muleka, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jin- Ho, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Ruan (dk. 37) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ (Konyaspor) - ANTALYA