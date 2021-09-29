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Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Turuncu yeşilli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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