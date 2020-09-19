Alanyaspor-Kayserispo maçı kaç kaç? Alanyaspor-Kayserispor maçı golleri! Maçı hangi takım kazandı? Alanyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'ler! Bu akşam oynanan Alanyaspor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor- Kayserispor maçı ilk 11'ler kim? Kimler gol attı?

Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Uzatmalarda gelen galibiyet sevincini hangi takım kazandı? Alanyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç? ALANYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ? Maç, iki takım içinde çekişmeli geçti. Alanyaspor ve Kayserispor galibiyet için kıyasıya mücadele etti. Maça 5 dakika uzatma verildi. 45+5. dakikada Alanyaspor, tehlikeli geldi. Efecan Karaca verkaçla ceza sahası sağ çaprazından içeri girdi. Efecan penaltı noktası üzerindeki Davidson'a yerden gönderdi. Davidson şutunu attı, Silviu Lung çıkardı ancak top Bareiro'nun önünde kaldı. Paraguaylı forvet boş poziyonda topu filelerle buluşturdu ve Alanyaspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti. ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga