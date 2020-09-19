Alanyaspor-Kayserispo maçı kaç kaç? Alanyaspor-Kayserispor maçı golleri! Maçı hangi takım kazandı? Alanyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'ler!
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Alanyaspor-Kayserispo maçı kaç kaç? Alanyaspor-Kayserispor maçı golleri! Maçı hangi takım kazandı? Alanyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'ler!

Bu akşam oynanan Alanyaspor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor- Kayserispor maçı ilk 11'ler kim? Kimler gol attı?

Alanyaspor-Kayserispo maçı kaç kaç? Alanyaspor-Kayserispor maçı golleri! Maçı hangi takım kazandı? Alanyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'ler!
19.09.2020 20:42 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:46

Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Uzatmalarda gelen galibiyet sevincini hangi takım kazandı? Alanyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç?

Alanyaspor-Kayserispo maçı kaç kaç? Alanyaspor-Kayserispor maçı golleri! Maçı hangi takım kazandı? Alanyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'ler!

ALANYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç, iki takım içinde çekişmeli geçti. Alanyaspor ve Kayserispor galibiyet için kıyasıya mücadele etti. Maça 5 dakika uzatma verildi. 45+5. dakikada Alanyaspor, tehlikeli geldi. Efecan Karaca verkaçla ceza sahası sağ çaprazından içeri girdi. Efecan penaltı noktası üzerindeki Davidson'a yerden gönderdi. Davidson şutunu attı, Silviu Lung çıkardı ancak top Bareiro'nun önünde kaldı. Paraguaylı forvet boş poziyonda topu filelerle buluşturdu ve Alanyaspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Alanyaspor-Kayserispo maçı kaç kaç? Alanyaspor-Kayserispor maçı golleri! Maçı hangi takım kazandı? Alanyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'ler!

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga

Alanyaspor-Kayserispo maçı kaç kaç? Alanyaspor-Kayserispor maçı golleri! Maçı hangi takım kazandı? Alanyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'ler!

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