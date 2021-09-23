Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor - Kasımpaşa maçı şifresiz mi?
Spor Toto Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor - Kasımpaşa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - Kasımpaşa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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Alanyaspor - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig maçı, 23.09.2021 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Alanyaspor - Kasımpaşa maçı BeinSport 2'den yayınlanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
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