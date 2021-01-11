Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

11.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:49
Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor - Kasımpaşa karşılaşması yaşanacak. 'Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?' sorusu ise futbolseverlerin merak ettiği sorulardan bazıları.

30 puanla 5. sırada olan Alanyaspor ve 19 puanla 16. basamakta olan Kasımpaşa maçı Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Fenerbahçeyi geçen hafta yenilen Alanyaspor, bu hafta galibiyet için oynayacak. Peki futbolseverlerin merak ettiği Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda!

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya'nın ev sahipliğini yapacağı Süper Lig 18. haftası, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleşecek. Abdulkadir Bitigen yönetiminde oynanacak Alanyaspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayında spor severlerle buluşacak.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

11 Ocak Pazartesi (bugün) oynanacak olan Süper Lig 18. haftası Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başlayacak.

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