Alanyaspor, iznin ardından tekrar topbaşı yaptı Aytemiz Alanyspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor, 2 günlük bayram izninin ardından Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00'de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Turuncu-yeşilli ekip, daha sonra taktik içerikli oyun çalışmaları yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - ANTALYA Kaynak: İHA