Alanyaspor, İzmir'de de kaybetti
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Alanyaspor, İzmir'de de kaybetti

09.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:15
Alanyaspor, İzmir'de de kaybetti

Süper Lig'de 7. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, üst üste 2. yenilgisini aldı.

Süper Lig'de 7. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, üst üste 2. yenilgisini aldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada Göztepe, 70. dakikada Zlatko Tripic'in güzel golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızlı ekip karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.

Ligde ilk yenilgisini 5 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor, İzmir deplasmanından da puan çıkaramadı.

Üst üste ikinci yenilgisini alan ve 23 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor, bu mağlubiyete rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini korudu.

Göztepe puanını 18 yaptı

Bu sonuçla bu sezon 4. galibiyetini alan Göztepe puanını 18'e çıkardı ve ligde 5. sıraya yükseldi.

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran sarı-kırmızılı ekibin tek golünü kaydeden Zlatko Tripic, ilk haftadaki Yukatel Denizlispor müsabakasının ardından 2. golüne imza attı.

Salih Uçan cezalı duruma düştü

Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Salih Uçan, 13 Aralık Pazar günkü Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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