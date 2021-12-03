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Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

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Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

DG Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı A.Alanyaspor ile ligde 9. kez karşılaşacak.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - DG Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı A.Alanyaspor ile ligde 9. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, yarın saat 13.30'da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Sivasspor'un 2 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 3-1 Alanyaspor'un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 8 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Alanyaspor-Sivasspor: 3-1 - SİVAS

Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

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