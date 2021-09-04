Alanyaspor ile Kenan Koçak anlaşamadı

Aytemiz Alanyaspor Yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyorEngin ANAK, Alanya DHAÇağdaş Atan ile yollarını ayıran ve Kenan Koçak ile görüşen Aytemiz Alanyaspor'da anlaşma sağlanamadı.

Aytemiz Alanyaspor Yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor

Engin ANAK, Alanya DHA

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran ve Kenan Koçak ile görüşen Aytemiz Alanyaspor'da anlaşma sağlanamadı. Akdeniz ekibi, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımını çalıştıran ve Almanya'da toplam 150 maça çıkan Kenan Koçak'la tesislerde 2 kez görüştü. 40 yaşındaki teknik adamın cevabını bekleyen Alanyaspor Yönetimi Kenan Koçak'tan olumlu cevap alamayınca başka isimlere yöneldi. Bugün itibariyle görüşmeler Kenan Koçak ile sona ererken Aytemiz Alanyaspor Yönetimi listedeki diğer isimlerle temasa geçip teknik direktör arayışlarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı