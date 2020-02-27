Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya'ya geldi
Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'dan havalanan Beşiktaş kafilesi, saat 17.45'te Gazipaşa-Alanya Havalimanına iniş yaptı. Siyah-beyazlı ekibi havalimanına gelen bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. Uçaktan inen futbolcular, kendilerini bekleyen taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah-beyazlı kafile, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, Alanya'da kalacakları otele doğru hareket etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA