Alanyaspor ile Berabere Kalan Beşiktaş, Son 7 Deplasman Maçında Sadece 1 Galibiyet Aldı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ortaya koyduğu performans ile taraftarlarını hayal kırıklığı yaşattı. Deplasman fobisi yaşayan siyah beyazlılar, bu sezon Süper Ligde çıktığı 8 dış saha maçında sadece 2 galibiyet aldı.

DEPLASMANLARDA 14 PUAN BIRAKTI

İlk deplasman maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, sonraki 7 maçta yalnızca Ankaragücü'nü yenebildi. 8 maçı 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile tamamlayan siyah beyazlılar, deplasmanlarda 14 puanı sahada bıraktı.

BEŞİKTAŞ'IN GOL SORUNU SÜRÜYOR

Öte yandan gol sorunu ile taraftarlarını endişelendiren Beşiktaş, bir maçı daha gol atamadan tamamladı. Opta verilerine göre Süper Lig'deki son 7 maçının 3'ünde gol atamayan Beşiktaş, önceki 30 lig maçında aynı sayıda maçı gol atamadan tamamlamıştı. Siyah beyazlılar bu sezon Göztepe, Başakşehir ve Alanyaspor'a gol atmayı başaramadı.

(Futbol Arena)