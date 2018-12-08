Alanyaspor ile Berabere Kalan Beşiktaş, Son 7 Deplasman Maçında Sadece 1 Galibiyet Aldı
Alanyaspor ile berabere kalarak, zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürüyor. Siyah-beyazlılar, son 7 dış saha maçında sadece 1 kez 3 puan sevinci yaşadı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ortaya koyduğu performans ile taraftarlarını hayal kırıklığı yaşattı. Deplasman fobisi yaşayan siyah beyazlılar, bu sezon Süper Ligde çıktığı 8 dış saha maçında sadece 2 galibiyet aldı.
DEPLASMANLARDA 14 PUAN BIRAKTI
İlk deplasman maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, sonraki 7 maçta yalnızca Ankaragücü'nü yenebildi. 8 maçı 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile tamamlayan siyah beyazlılar, deplasmanlarda 14 puanı sahada bıraktı.
BEŞİKTAŞ'IN GOL SORUNU SÜRÜYOR
Öte yandan gol sorunu ile taraftarlarını endişelendiren Beşiktaş, bir maçı daha gol atamadan tamamladı. Opta verilerine göre Süper Lig'deki son 7 maçının 3'ünde gol atamayan Beşiktaş, önceki 30 lig maçında aynı sayıda maçı gol atamadan tamamlamıştı. Siyah beyazlılar bu sezon Göztepe, Başakşehir ve Alanyaspor'a gol atmayı başaramadı.
(Futbol Arena)
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Alanya''nın iki penaltısı verilmedi. Bunu inkar eden kesin ''TİNER'' içmiştir. Bir pozisyonda elle müdahale, diğer pozisyonda da rakibini ensesinde tutup indiriyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şerefli kulüp efendi 8eşiktaş iki haftadır hakemler tarafından kullanan kendi hakkı yendiğinde hocasından başkanına taraftarina kadar ağlayan milli takım söz konusu deyip GS ye milli davranıp kendi hocası olunca savaş açan 3 uncu yıldızı haybeden verilen JiMnastik spor kulübü karga sporCevap Yaz Yayından Kaldır
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