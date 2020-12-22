Alanyaspor ile Antalyaspor'dan Özkan Sümer için taziye mesajı
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Alanyaspor ile Antalyaspor'dan Özkan Sümer için taziye mesajı

22.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:56
Alanyaspor ile Antalyaspor'dan Özkan Sümer için taziye mesajı

Alanyaspor ile Antalyaspor kulüpleri, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Alanyaspor ile Antalyaspor kulüpleri, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Alanyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Antalyaspor Kulübünün mesajında ise "Türk futboluna her kademede hizmet etmiş ve Trabzonspor Kulübü'nün sembol isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğrafa yer vererek, "Koca bir hayat, futbola adanmışsa eğer, bitmez... Bize her şey seni hatırlatacak hocam Özkan Sümer." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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