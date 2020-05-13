Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde iki grup halinde sahaya çıkan futbolcular ilk olarak kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Alanyaspor çalışmalarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA