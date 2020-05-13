Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
13.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:17
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde iki grup halinde sahaya çıkan futbolcular ilk olarak kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Alanyaspor çalışmalarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA