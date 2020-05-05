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Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
05.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:12

Korona virüs salgını nedeniyle tesislerinde 46 gün boyunca ara verdiği çalışmalarına dün yaptığı idmanla yeniden başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün de hazırlıklarını sürdürdü.

Korona virüs salgını nedeniyle tesislerinde 46 gün boyunca ara verdiği çalışmalarına dün yaptığı idmanla yeniden başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün de hazırlıklarını sürdürdü.

Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren ve 46 gündür sahadan uzak kalan turuncu-yeşilli ekip, dün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gruplar halinde hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından liglerin başlama ihtimali üzerine tesislerinde çalışmalarına başlayan Alanya temsilcisi, bugün de idmanlara devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, gruplara verilen ayrı saatlerde tesislere gelerek çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ile pas çalışmalarıyla tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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