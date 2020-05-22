Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü
- Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
22.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:01
- Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü
ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tessileri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00'de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: İHA