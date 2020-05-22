Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
22.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:11
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tessileri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00'de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA