Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu

Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, kamptaki 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. MAKÜ Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Alanyaspor, her iki devreye farklı 11'lerle çıktı. Turuncu-yeşilli takım, maçın ilk yarısına ideal kadrosuyla çıkarken, maçın ikinci yarısına ise genç oyuncularla mücadele verdi. Alanyaspor, maçta yakaladığı çok sayıda pozisyonu değerlendiremezken, Ukrayna temsilcisi Polessya'da Orynchak mücadelenin tek golünü kaydetti.

Alanyaspor ile Polessya arasında oynanan maçı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi de izledi.

(İHA)

Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu
Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu
Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu
Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu
Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu
Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi
Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için '2 yıllık sözleşme' şartı koştu
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Zeynep Bastık Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.07.2021 00:01:52. #1.13#

title