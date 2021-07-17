Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, kamptaki 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. MAKÜ Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Alanyaspor, her iki devreye farklı 11'lerle çıktı. Turuncu-yeşilli takım, maçın ilk yarısına ideal kadrosuyla çıkarken, maçın ikinci yarısına ise genç oyuncularla mücadele verdi. Alanyaspor, maçta yakaladığı çok sayıda pozisyonu değerlendiremezken, Ukrayna temsilcisi Polessya'da Orynchak mücadelenin tek golünü kaydetti.

Alanyaspor ile Polessya arasında oynanan maçı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi de izledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı