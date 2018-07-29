Alanyaspor Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından FK Sabah ile 1-1 berabere kaldı. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Aytemiz Alanyaspor; Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Emre Akbaba, Taha, Hasan, Emre Güral, Bobo ve Erdinç ilk 11'i ile çıktı. Aytemiz Alanyaspor'un golünü 14'üncü dakikada Emre Akbaba, rakip takımın golünü ise 85'inci dakikada Elgun Nabiev kaydetti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

(İHA)