Alanyaspor hazırlık maçı

Alanyaspor hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Alanyaspor hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor Topuk Yaylası kampında oynanan hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Alanyaspor'un gollerini 28'inci dakikada penaltıdan Famara ve 49'uncu dakikada Efecan kaydetti. Karşılaşmayı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcısı Enver Vural ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Baki Boz da izledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı