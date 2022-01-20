Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını, ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını, ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan konuştu.