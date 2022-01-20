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Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını, ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını, ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan konuştu.

Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Spor, Haber

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