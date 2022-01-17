Alanyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Altay deplasmanının ardından geldiği ilçede Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde yapılan antrenmanda, Altay maçı ilk 11'inde forma giyen futbolcular, yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcuların ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.