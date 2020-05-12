Alanyaspor günün ilk antrenmanını tamamladı
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Alanyaspor günün ilk antrenmanını tamamladı

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor günün ilk antrenmanını tamamladı
12.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:16

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 9.30 ve 10.30'da başlayan antrenmanlara futbolcular kondisyon koşularıyla başladı. Turuncu-yeşilliler, idmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00'de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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