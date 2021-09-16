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Alanyaspor geçen iki sezondan daha düşük grafik sergiledi

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Alanyaspor geçen iki sezondan daha düşük grafik sergiledi

Geride kalan son iki sezonda iyi başlangıçlarına imza atan Alanyaspor, bu sezon ilk 4 haftadaki performansıyla taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı.

Geride kalan son iki sezonda iyi başlangıçlarına imza atan Alanyaspor, bu sezon ilk 4 haftadaki performansıyla taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı.

Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek 2021-2022 sezonuna üç puanla başlayan turuncu-yeşilliler, iyi başlangıcını diğer haftalara taşıyamadı. Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada konuk ettiği Altay'a 4-1, 3. haftada Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Bu haftadan sonra teknik direktör değişikliğine giden Akdeniz ekibi, Çağdaş Atan'ın yerine takımın başına getirilen Bülent Korkmaz ile çıktığı ilk maçında, 4. hafta mücadelesinde iç sahada GZT Giresunspor'u 1-0 yenerek iki hafta sonra üç puan kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, 4 haftada topladığı 6 puanla 11. sırada yer aldı.

Geride kalan son iki sezonun başındaki performansıyla dikkati çeken turuncu-yeşilliler, ilk 4 haftalık periyotlarda 2020-2021 sezonunda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanla, 2019-2020 sezonunda puan kayıpsız 4 galibiyetle 12 puanla ilk sırada yer aldığı performansının gerisinde kaldı.

Sezon başlarındaki performansı

Süper Lig'de ilk kez yer aldığı 2016-2017 sezonunda 7 puan (2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) topladığı ilk 4 haftalık periyotta 6. sırada bulunan Alanyaspor, 2017-2018 sezonunun aynı süresinde 4 puanla (1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet) 12. sırada yer almıştı.

Turuncu-yeşilliler, ilk 4 haftalık periyotlardaki en kötü sezon başlangıcını 2018-2019'da yaşadı. Güney ekibi, söz konusu sezon 3 puanla (1 galibiyet, 3 mağlubiyet) 4. haftayı 15. sırada tamamlamıştı.

Gol sayısında düşüş

En iyi sezon başlangıçları 2019-2020 ve 2020-2021'in ilk 4 haftasında karşılaştığı rakiplerine toplam 11'er gol atan Aytemiz Alanyaspor, bu sezonki 4 maçta ise rakip fileleri 3 kez sarstı.

Bu sezon geride kalan 4 haftada kalesinde 9 gol gören turuncu-yeşilliler, aynı sürede 2019-2020 sezonunda 4, 2020-2021 sezonunda da 1 gole engel olamamıştı.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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