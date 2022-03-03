Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı şifresiz mi? - Haberler

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Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) çeyrek final maçı, Alanyaspor - Gaziantep FK bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - Gaziantep FK maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor - Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hakemi kim? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Alanyaspor-Gaziantep FK Maçı, 03 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alanyaspor-Gaziantep FK Maçı, saat 20:30 başlayacak.

Alanyaspor ve Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final maçı, Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

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