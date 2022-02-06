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Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

AA, Mustafa Kurt - Spor
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Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Mateos, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz kalemize 2 isabetli şut atabildi. Oyunu kontrol eden, fırsatlar bulan takım bizdik. Bugün sahadan üzülerek ayrılıyoruz." dedi.

Mateos, bugün Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Haber

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