Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
AA, Mustafa Kurt - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.
Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Mateos, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz kalemize 2 isabetli şut atabildi. Oyunu kontrol eden, fırsatlar bulan takım bizdik. Bugün sahadan üzülerek ayrılıyoruz." dedi.
Mateos, bugün Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerine inandıklarını sözlerine ekledi.
AA / Mustafa Kurt - Spor