Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Alanyaspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
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2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Alanyaspor - Galatasaray arasında oynanıyor. Alanyaspor - Galatasaray maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Alanyaspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Alanyaspor - Galatasaray kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Alanyaspor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı hakkında bilgiler!
Alanyaspor Farioli yönetiminde son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 1 gol yedi. Karşılaşma devam ediyor...
Karşılaşmada tempo çok yüksek. Alanyaspor 39. dakikada Wilson'la öne geçti. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 41'de eşitliği yakaladı.
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