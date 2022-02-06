Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor GS ne zaman, nerede oynanyıyor, hangi sahada?

Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 beraberlikle topladığı 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR GALATASARAY 12. RANDEVUDA

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

Son 12 karşılaşmada 1 galibiyet

Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

ALANYASPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24'üncü Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

İLK 11'LER



ALANYASPOR: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Furkan.

GALATASARAY: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel.

Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda, Halil, Feghouli, Boey.

Galatasaray'da yeni transferlerden Gomis, Alanyaspor maçında kadroda yer almadı.

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