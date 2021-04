Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta üç toplarının direkten döndüğünü hatırlatarak, "Fenerbahçe maçını kazanmak kısmet olmadı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta üç toplarının direkten döndüğünü hatırlatarak, "Fenerbahçe maçını kazanmak kısmet olmadı." dedi.

Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin çok güzel geçtiğini belirten Çavuşoğlu, kazanmayı arzu ettiklerini ifade ederek, "Üç topumuz direkten döndü. Fenerbahçe maçını kazanmak kısmet olmadı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, tüm takımların hedefi olduğunu, kiminin şampiyonluk yarışı içinde bulunduğunu, kiminin küme düşmemeye oynadığını, kiminin de Avrupa kupaları hedefiyle yoluna devam ettiğini aktardı.

Kendilerinin de Avrupa'ya gitme iddialarını sürdürdüklerine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde önemli, final gibi üç maçımız var. Beş yıldır her sene üstüne koya koya gidiyoruz. Her sene hedefimiz bir ilçe takımı olarak Süper Lig'de kalıcı Alanyaspor'u oluşturmak. Onu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki her zaman ligi ilk 10'un içerisinde en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sezon da ligi ilk 10'un içerisinde en iyi yerde bitirmek isteriz."

Çavuşoğlu, yakaladıkları istikrarı sürdürmeyi planladıklarını vurguladı.

Süper Lig'e renk kattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Alanyaspor'da kurdukları sistemin değişmeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, rakip ayırmaksızın her maça üç puan hedefiyle çıktıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden