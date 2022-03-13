Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı cezaları sebebiyle görevlendiremezken, bu isimlerin yerine Ozan Tufan ile Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu.

Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc'ı oynatan Kartal, sağda Bright Osayi-Samuel, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Gol yollarında Serdar Dursun'a güvenen Kartal, Serdar'ın arkasında ise Mesut Özil'i oynattı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Osman Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia da Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.

Aytemiz Alanyaspor'da 5 değişiklik

İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, 28. haftadaki Yukatel Kayserispor maçına göre 5 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Serkan Kırıntılı, Mevlja, Borja, Fer ve Oğuz Aydın'ın yerine Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Novais ve Emre Akbaba, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i, Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur Bingöl, Furkan Bayır, Novais, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca ve Emre Akbaba'dan oluştu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Johan Fer, Erencan Yardımcı, Famara Diedhiou, Emirhan Aydoğan, Candeias, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas ve Oğuz Aydın görev bekledi.