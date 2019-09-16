16.09.2019 09:06

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, zorlu rakibine karşı deplasmanda üç puan arayacak. Ev sahibi takım ise saha avantajını kullanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Alanyaspor Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirleri, takım istatistikleri haberimizde. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper lig 4. hafta kapaış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçın TV yayını beIN Sport 1 HD kanalından olacak. İnternet yayını ise beIN Connect aracılığıyla yapılacak.

ALANYASPOR İLE FENERBAHÇE 7. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.

Fenerbahçe, geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Süper Lig'de kaybetmiyor. Bu karşılaşma sonrasındaki 8 maçtan 6 galibiyet 2 beraberlik aldı.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Welinton, Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Rodrigues, Muriqi