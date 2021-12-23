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Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Gaziantep maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda turuncu-yeşilli oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alanda maç yaptı.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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