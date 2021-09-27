Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye'den madalyalarla döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye'den madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye'den madalyalarla döndü

Alanyaspor Eskrim takımı sporcuları, 25-26 Eylül tarihlerinde Osmaniye'de düzenlenen U10-U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası'ndan madalyalarla döndü.

OSMANİYE (İHA) - Alanyaspor Eskrim takımı sporcuları, 25-26 Eylül tarihlerinde Osmaniye'de düzenlenen U10-U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası'ndan madalyalarla döndü.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun Osmaniye'de düzenlediği U10 - U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası'na Alanyaspor eskrim takımından 22 sporcu katıldı. Turnuvada yarışan sporculardan Doruk Erol Çevik, Beren Memişoğlu altın madalya Derinsu Edis, Arian Kamblı gümüş madalya Kutay Kubat, Demir Berberoğlu, Lev shıklenko ve Daria Danilina ise bronz madalya kazandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Muharrem İnce Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Mustafa Denizli Balotelli Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Mevlüt Çavuşoğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye'den madalyalarla döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 19:23:26. #1.17#