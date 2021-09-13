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Alanyaspor eskrim sporcuları, Ankara'dan 3 madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alanyaspor eskrim sporcuları, Ankara'dan 3 madalya ile döndü

Aytemiz Alanyaspor, eskrim takımı, Türkiye Eskrim Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği Yıldızlar ve Büyükler Kılıç-Epe Açık Eskrim Turnuvası'ndan 3 madalyayla döndü.

Aytemiz Alanyaspor, eskrim takımı, Türkiye Eskrim Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği Yıldızlar ve Büyükler Kılıç-Epe Açık Eskrim Turnuvası'ndan 3 madalyayla döndü. Sporculardan Damlanur Sönmüş ve Yağmur Sönmüş, yıldız kızlar epe kategorisinde 3'üncülük kürsüsünü paylaştı. Damlanur Sönmüş, büyük kadınlar epe kategorisinde ise 3'üncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor Eskrim Takımı Antrenörü Yıldırım Karakartal, turnuvaya 14 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Sporcularımız çok emek vererek çok çalıştılar. Damla ve Yağmur Sönmüş, çalışmalarını madalya ile taçlandırdı. Bütün sporcularıma sonuçlar ne olursa olsun verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Daha çok çalışacağız. Daha çok yolumuz var" dedi. - ANTALYA

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