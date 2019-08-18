Alanyaspor deplasmanda kazandı

18.08.2019 00:00

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında gülen taraf 1-0'lık skorla deplasman ekibi Alanyaspor oldu.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Fuertes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı. 23. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazda buluşan Cisse'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 27. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Siopis'in sert vuruşu uzak kale direğinin dibinden auta gitti. 30. dakikada Henrique'nin sağ kanattan yaptığı ortada Alanyaspor defansı son anda Umut'tan önce araya girerek topu kornere gönderdi. 37. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Marafona son anda topa dokunarak uzaklaştırdı. 40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Lopes'in vuruşunda top savunmadan sekerek kaleye yöneldi ancak kaleci Marafona topu son anda kornere çeldi. 45. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Bakasetas'ın vuruşunda top yandan auta gitti. 61. dakikada Ceyhun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı. 79. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Salih'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı. 85. dakikada Djalma'nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda kaleci İsmail topu kornere çeldi. 86. dakikada Djalma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa dokunan Cisse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 90. dakikada kaleci İsmail'in uzun topuyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrası Henrique'nin ağlara giden golü 'VAR' değerlendirmesi sonucu iptal edildi.

Stat: Kadir Has Hakemler: Tugay Numanoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Salih Mazlum xx İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail x, Abdennour xx, Poulain x, Umut x, Henrique xxx, Lopes xx, Atilla x, Alpay ? (Ziya dk. 6 x) (Bilal dk. 78 x ), Djedje xx, Rienstra x (Emre dk. 89 ?), Mensah xx Yedekler: Doğan, Ramazan, Nurettin, Aksel, Sakıb, Mert, Yasir Teknik Direktör: Hikmet Karaman Alanyaspor: Marafona xxx, Ceyhun xx (Salih dk. 79 xx), Efecan xx (Bammou dk. 90 ?), Cisse xxx, Fernandes x (Djalma dk. 70 xx), Bakasetas xx, Nsakala xx, Welinton xx, Fuertes xx, Siopis xx, Caulker xx Yedekler: Haydar, Kaan, Hasan, Onur, Tzavellas, Tayfur, Taha Teknik Direktör: Erol Bulut Gol: Cisse (dk. 86) (Alanyaspor) Sarı kartlar: Atilla, Abdennour, Henrique, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Cisse (Alanyaspor)

(Turan Bulut - Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Kaynak: İHA