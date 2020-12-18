Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

18.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:05

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, bir günlük iznin ardından Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazıklıklarına yapılan antrenmanla başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın gözetiminde turuncu yeşilli ekip, antrenmana ısınma çalışmasıyla başladı. Basına kapalı gerçekleşen idmanın diğer bölümlerini ise futbolcular taktiksel çalışmalar yaparak tamamladı. Sakatlığı bulunan Ufuk ve Ceyhun antrenmana katılmazken, Ahmet ise takımdan ayrı koşu yaptı. Akdeniz temsilcisi, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

(İHA)

Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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