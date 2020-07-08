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Alanyaspor'dan orta sahaya transfer

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Almanya'nın 1860 Münih takımından orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti.

Alanyaspor'dan orta sahaya transfer
08.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:18

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Almanya'nın 1860 Münih takımından orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efkan Bekiroğlu'nu iki yıldır takip ettiklerini ve 24 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kendisinden beklentilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kazasız, sakatlıksız ve başarılı sezonlar geçirmesini temenni ediyorum. Aramıza hoş geldin. Allah utandırmasın. Hem kulübümüze faydalı olacağını hem de Türk futboluna katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisini milli takımda görmek dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Efkan Bekiroğlu ise "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacağım. Aslında hemen bugün çalışmalara başlamak isterdim ama inşallah kısa bir süre sonra takımla antrenmanlara başlayabileceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Efkan Bekiroğlu, kendisini bir yılı opsiyonlu 4 seneliğine turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA

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