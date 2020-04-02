Alanyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik destek Aytemiz Alanyaspor, Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik bağışla destek oldu.

Aytemiz Alanyaspor, Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik bağışla destek oldu.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü günler yaşandığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin TL katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA