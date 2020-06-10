Alanyaspor'dan hatıra bilet kampanyası Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı kupa maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı kupa maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.

Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takıma destek olmak için tüm taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletleri, Alanyaspor Store'da 30 TL'den satışa sunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA