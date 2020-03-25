Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı Alanyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Alanyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA