Alanyaspor'da bir ayrılık daha
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Alanyaspor'da bir ayrılık daha

Alanyaspor'da bir ayrılık daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, 4 yıldır formasını terleten takım kaptanı Yunan oyuncu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı.

Aytemiz Alanyaspor, 4 yıldır formasını terleten takım kaptanı Yunan oyuncu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı.

Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye gönderen Aytemiz Alanyaspor'da 2017 yılından beri forma giyen takım kaptanlarından 33 yaşındaki Georgios Tzavellas ile de yollar ayrıldı. Yunan stoper Georgios Tzavellas, ülkesinin takımlarından AEK'ya transfer oldu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takım kaptanlarımızdan Georgios Tzavellas'ın transferi konusunda Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaşma sağlamıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Tzavellas da sosyal medya hesabından transferini duyurdu.

140 maçta turuncu-yeşilli formayı terletti

Alanyaspor formasıyla 140 maça çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen savunma oyuncusu, 7 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise toplamda 27 maçta şans bulurken, 3 gol ve 1 asist kaydetti. - ANTALYA

Alanyaspor'da bir ayrılık daha
Alanyaspor'da bir ayrılık daha
Alanyaspor'da bir ayrılık daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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