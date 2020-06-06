Alanyaspor'da üçüncü kez yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları da negatif çıktı Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da üçüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da üçüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, ?"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize üçüncü kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA