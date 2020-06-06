Alanyaspor'da üçüncü kez yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları da negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da üçüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.
06.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:23
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da üçüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ?"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize üçüncü kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA