Alanyaspor'da transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Yunan oyucu Emmanouil "Manolis" Siopis'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen törende, Yunanistan'ın Aris takımından transfer edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Siopis'le resmi sözleşme imzalandı.

Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, sezonun 4. transferini gerçekleştirdiklerini ve Manolis Siopis'in aynı zaman Yunanistan Milli Takımı oyuncusu da olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün kendisiyle sözleşmemizi imzalıyoruz. Zaten birkaç gündür transfer etmek için çalışmalarımız devam ediyordu. Dün akşam itibarıyla sonuca vardık. Hem Alanyaspor'a hem de Siopis'e hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu ve inşallah takımımıza da katkı sağlayacaktır. Camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Alanyaspor'a önemli katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. İnşallah öyle olur."

Siopis: "Tzavellas ile görüş alışverişinde bulundum"

Manolis Siopis, transferi öncesi Alanyaspor'da forma giyen vatandaşı Georgios Tzavellas'la konuştuğunu aktardı.

Transferi nedeniyle başkan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Siopis, ilk kez yurt dışında oynayacağını dile getirerek, "Kariyerim için önemli. Burada sergileyeceğim performansla milli takım kariyerime devam etmek istiyorum. Kariyerime önemli katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Alanya'da 3 gündür bulunmama rağmen arkadaşlarım sayesinde yabancılık çekmedim. Arkadaşlarımız burada oynadığı için maçları ve ligi de takip ediyordum. Kulüple ilgili Tzavellas'la görüş alışverişinde bulundum. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi. Bu da transferi kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Olympiakos, Platanias, Panionios ve son olarak Aris takımlarında forma giyen Siopis, geçtiğimiz sezon 27 resmi maçta 1 gol kaydetti.

Manolis Siopis; Georgios Tzavellas ve Anastasios Bakasetas'ın ardından Alanyaspor'un kadrosundaki üçüncü Yunan oyuncu oldu.

Kaynak: AA